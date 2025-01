Calciomercato Sampdoria: offerta al Modena per Abiuso

Il Modena si muove in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club è Fabio Abiuso, il centravanti che sta trovando meno spazio in squadra a seguito del rientro di Pedro Mendes. La Sampdoria, alla ricerca di nuove opzioni per il proprio attacco, ha mostrato un notevole interesse per Abiuso.

Secondo quanto riportato da Parlandodisport, la Sampdoria ha recentemente formulato una prima offerta di un milione di euro per il giocatore, proposta che il Modena ha deciso di rifiutare. I dirigenti del Modena hanno fissato il prezzo minimo per il trasferimento di Abiuso a due milioni di euro, lasciando aperta la possibilità di negoziare un prestito oneroso con obbligo di riscatto come soluzione intermedia.

La Sampdoria aveva individuato in Abiuso un alternativa ad Henry del Palermo finito nel mirino di Accardi. Il tentativo concreto dei doriani verso il calciatore dei canarini lascia pensare ad un cambio di obiettivo per l’attacco.

