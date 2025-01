Calciomercato Sampdoria: individuato Abiuso come alternativa ad Henry

La Sampdoria, in una fase critica della stagione con una posizione di classifica che si aggrava di settimana in settimana, è determinata a rafforzare la propria rosa attraverso interventi mirati sul mercato. Il club genovese deve far fronte alla lunga assenza di Tutino, indisponibile per oltre due mesi a causa di un infortunio, e alle esclusioni definitive di cinque giocatori.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la Sampdoria ha già completato gli acquisti di Beruatto e Niang, ma non si ferma qui. La nuova mossa del club blucerchiato è puntare su Henry, attualmente in uscita dal Palermo. L’operazione prevederebbe un passaggio temporaneo dell’attaccante al Verona prima di unirsi definitivamente alla Sampdoria.

In caso di rallentamenti nella trattativa per Henry, il club ha già individuato un’alternativa in Abiuso del Modena. La Sampdoria ha offerto un milione di euro per il giocatore, ma il Modena sta chiedendo il doppio.