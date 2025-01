Europa League: notte di scontri a Roma tra gli ultras della Lazio e della Real Sociedad

Stasera alle ore 21 la Lazio affronterà la Real Sociedad in casa in occasione della settimana giornata del girone unico di Europa League. La notte della vigilia, però, è stata macchiata da alcuni spiacevoli episodi. Come riportato da Ansa, ci sono stati degli scontri tra i tifosi biancocelesti e quelli spagnoli. Sono nove i feriti per via di alcune coltellate, una persona si trova in ospedale in prognosi riservata e altri due sono ricoverati con 30 e 10 giorni di prognosi. Un gruppo di circa 70 tifosi della Real Sociedad si trovava in un locale al centro di Roma, in via Leonina, per poi essere aggrediti da circa 80 laziali. Alcuni aggressori sono stati identificati, mentre alti sono scappati all’arrivo della polizia. Rimangono in corso le indagini.

Di seguito il comunicato della Lazio attraverso i propri canali ufficiali:

“In attesa degli sviluppi investigativi sui fatti accaduti nella notte, la S.S. Lazio nel condannare ogni forma di violenza, offre alle autorità la massima collaborazione e, all’esito delle indagini, ove accertato il coinvolgimento di appartenenti alla propria tifoseria, agirà duramente applicando le più rigide misure”.

Europa League: Roma, scontri tra ultras della Lazio e della Real Sociedad alla vigilia della partita. #ANSA pic.twitter.com/ietjotCUYH — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 23, 2025