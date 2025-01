Champions League: tracollo City a Parigi, playoff a rischio. Tre punti d’oro per Inter e Milan. Risultati finali e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite di stasera delle ore 21 valide per la settima giornata del girone unico di Champions League. Con i successi per 1 a 0, rispettivamente contro Slavia Praga e Girona, Inter e Milan sono qualificate matematicamente ai playoff ma, con una sola giornata rimanente, sono ad un passo dal definitivo piazzamento in classifica tra le prime otto, che gli garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi.

A San Siro i rossoneri superano gli spagnoli grazie alla rete di Leao, preceduta dalla traversa e dal palo di Theo Hernandez e Musah e da tre ottimi interventi di Maignan. Nella ripresa il Var annulla il gol del pareggio firmato da Gil per fuorigioco. Ai nerazzurri, invece, basta la rete di Lautaro nel primo tempo e nella ripresa viene revocato il 2 a 0 siglato da Dumfries per offside.

Quanto agli altri campi, il Manchester City perde in rimonta 4 a 2 in casa del Psg dopo un secondo tempo a ritmi elevati e rischia di non qualificarsi nemmeno ai playoff. Non perdona, invece, il Real Madrid, che supera il Salisburgo per 5 a 1, mentre il Bayern Monaco crolla 3 a 0 sul campo del Feyenoord. Stesso risultato a Londra dove l’Arsenal vince contro la Dinamo Zagabria, mentre il Celtic trionfa contro lo Young Boys grazie all’autorete di Benito.

Di seguito i risultati parziali:

MILAN-GIRONA 1-0 (37′ Leao)

SLAVIA PRAGA-INTER 0-1 (12′ Martinez)

PSG-MANCHESTER CITY 4-2 (50′ Grealish, 53′ Haaland, 56′ Dembelè, 60′ Barcola, 78′ Neves , 96′ Ramos)

REAL MADRID-SALISBURGO 5-1 (23′, 34′ Rodrygo, 48′ Mbappè, 55′, 77′ Vinicius, 85′ Bidstrup)

FEYENOORD-BAYERN MONACO 3-0 (21′, 45’+9 Gimenez, 89′ Ueda)

ARSENAL-DINAMO ZAGABRIA 3-0 (2′ Rice, 66′ Havertz, 91′ Odegaard)

CELTIC-YOUNG BOYS 1-0 (86′ aut. Benito)

CLASSIFICA AGGIORNATA

Liverpool 21

Barcellona 18

Arsenal 16

Inter 16

Atletico Madrid 15

Milan 15

Atalanta 14

Bayer Leverkusen 13

Aston Villa 13

Monaco 13

Feyenoord 13

Lille 13

Brest 13

Dortmund 12

Bayern 12

Real Madrid 12

Juventus 12

Celtic 12

PSV 11

Club Brugge 11

Benfica 10

Psg 10

Sporting Lisbona 10

Stoccarda 10

Manchester City 8

Dinamo Zagabria 8

Shakthtar 7

Bologna 5

Sparta Praga 4

Lipsia 3

Girona 3

Stella Rossa 3

Sturm Graz 3

Salisburgo 3

Slovan Bratislava 0

Young Boys 0

Squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale

Squadre qualificate ai playoff/sedicesimi

Squadre eliminate