Champions League: Inter e Milan avanti su Slavia e Girona, reti bianche in Psg-Manchester City. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle ore 21, valide per la settima giornata del nuovo girone unico di Champions League. Al momento prima frazione di gioco proficua per le due milanesi, uniche italiane della serata. A San Siro il Milan è avanti 1 a 0 sul Girona: dopo la traversa di Theo Hernandez e il palo di Musah, i rossoneri vanno in vantaggio grazie al gol di Leao, preceduto tuttavia da due ottimi interventi di Maignan. In Repubblica Ceca, invece, l’Inter è avanti anche di una rete grazie alla firma di Lautaro Martinez, ma i padroni di casa hanno provato a impensierire gli uomini di Inzaghi.

Di seguito i risultati parziali:

MILAN-GIRONA 1-0 (Leao)

SLAVIA PRAGA-INTER 0-1 (Martinez)

PSG-MANCHESTER CITY 0-0

REAL MADRID-SALISBURGO 2-0 (doppietta Rodrygo)

FEYENOORD-BAYERN MONACO 2-0 (doppietta Gimenez)

ARSENAL-DINAMO ZAGABRIA 1-0 (Rice)

CELTIC-YOUNG BOYS 0-0