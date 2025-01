Champions League: il Lipsia ferma lo Sporting, il Brest cade contro lo Shakhtar. I risultati finali

Si sono appena concluse le sfide delle ore 18:45 di stasera, mercoledì 22 gennaio, valide per la settima giornata del Girone di Champions League. Il Brest fallisce l’opportunità di volare a quota sedici punti e di piazzarsi momentaneamente tra le prime otto: i francesi, infatti, perdono 2 a 0 in campo neutro contro lo Shakhtar Donetsk, a segno con Kevin e Sudakov (su calcio di rigore) nel primo tempo.

Vittoria interna importante anche per il Lipsia, la quale supera 2 a 1 lo Sporting Lisbona. Tedeschi in vantaggio con Sesko al 19′, a cui segue la risposta nella ripresa del solito Gyokeres V. Al 79′, però, i padroni di casa trovano il gol vittoria con Poulsen. Prima vittoria in questa Champions per la formazione di Rose, mentre i portoghesi rimangono nelle ultime posizioni della zona playoff con dieci punti.