Ligue 1, la ministra dello Sport: «Deficit di 1,2 miliardi di euro, situazione grave»

La situazione economica dei club di Ligue 1 preoccupa il governo francesee per parlare della situazione si è espressa la ministra dello sport Marie Barsacq al quotidiano francese Ouest-France.

«Quello che mi preoccupa oggi è la Ligue 1: la situazione è grave. Con un deficit di 1,2 miliardi di euro, sarà necessario agire in fretta. I numeri ci portano a essere preoccupati – ha continuato senza termini la ministra Barsacq –. Abbiamo bisogno di un calcio in buona salute. Capisco ovviamente le sfide e le conseguenze che ha avuto la battaglia in merito ai diritti televisivi locali della Ligue 1. Non voglio sparare sulla Croce Rossa. La mia sfida è portare al dialogo e cercare soluzioni. L’arrivo di nuovi investitori – ha concluso la ministra Barsacq sulla situazione economica della Ligue 1 –, come Red Bull o la famiglia Arnault al Paris FC, sono elementi positivi. Ma non tutto dipende dal budget».