Bologna-B. Dortmund, tifosi ospiti devastano i bagni del Dall’Ara

Danni ai bagni del settore ospiti dello stadio Dall’Ara. Ieri sera, è andata in scena la sfida di Champions LEague tra i rossoblù e i tedesche del Borussia Dormund, con i padroni di casa che hanno vinto 2-1 in rimonta. Al termine della sfida, i tifosi tedeschi hanno devastato porte e danneggiato lavandini del bagno dello stadio. A riportare le immagini di quanto accaduto è stata ÈTv Rete 7 che ha mostrato i danni fatti dai sostenitori tedeschi che ammontano tra i 15 mila e i 20 mila euro. Di seguito un post con le immagini:

This is how BVB supporters left Bologna stadium after the match.

No word to comment. pic.twitter.com/YOBGeagvZW

— ✴ 🎀 Katia 🎀 ✴ (@cheiuan) January 22, 2025