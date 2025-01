La Salernitana non si ferma più. Il club granata è indubbiamente la società più attiva dall’inizio del calciomercato invernale ed in giornata si appresterà ad accogliere un nuovo rinforzo. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Stefano Girelli è in viaggio verso Salerno: in giornata la firma del contratto con la Salernitana. Il classe 2001 arriva dalla Sampdoria.

