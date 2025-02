Di Marzio: “Benfica, Belotti più vicino”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Andrea Belotti è sempre più vicino a lasciare il Como per unirsi al Benfica. Il club portoghese sta lavorando sodo per chiudere gli ultimi dettagli della trattativa, con il Como intenzionato a lasciar partire l’attaccante, preferibilmente a titolo definitivo o mediante un prestito con obbligo di riscatto.

Le discussioni tra i due club sono ancora in corso, con particolare attenzione alla formula dell’obbligo di riscatto. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo su questo punto, Belotti potrebbe trasferirsi temporaneamente in Portogallo, lasciando aperta la possibilità di una soluzione definitiva a giugno.