Movimenti di mercato in casa Cremonese. Come riportato da Di Marzio, la Cremonese ha aumentato il pressing per Barberi della Juventus.

Il classe 2002 andrebbe a rinforzare il reparto difensivo dei grigiorossi, si tratta infatti di un terzino destro di ottima prospettiva. Barbieri, nell’ultima stagione, a vestito la maglia del Pisa.