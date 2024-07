Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, è tutto fatto per il passaggio di Pierozzi in rosanero.

Il terzino destro classe 2001 della Fiorentina reduce da esperienze in prestito fra Pro Patria, Reggina e Salernitana. Il calciatore approderà nelle prossime ore in rosanero per una cifra fra 1 e 2 milioni di euro, dunque, a titolo definitivo.