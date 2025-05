Dentro o fuori. Le probabili formazioni di Juve Stabia-Palermo

Il Palermo si appresta a vivere una notte da dentro o fuori. Alle 19.30, allo stadio “Romeo Menti”, i rosanero sfideranno la Juve Stabia in una gara secca valida per i playoff. L’obiettivo è uno solo: vincere, per alimentare il sogno promozione. La pressione è altissima e l’ambiente – come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – è ancora segnato da riflessioni e polemiche sul cammino incerto della stagione.

Testa solo al campo

Dimenticare tutto e pensare solo al presente: è questa la consegna per la squadra di Dionisi, che ha scelto il modulo più affidabile degli ultimi tempi, il 3-5-2. Out Magnani al centro della difesa, spazio quindi a Ceccaroni, Baniya e Diakité davanti ad Audero. A centrocampo sarà bagarre: Blin, Gomes e Segre presidieranno la mediana, con Di Francesco e Pierozzi sugli esterni. Davanti il tandem dei desideri: Brunori e Pohjanpalo, chiamati a incidere anche solo con un guizzo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Dionisi sa che l’aspetto tattico conta, ma sarà soprattutto il carattere a fare la differenza. La squadra dovrà isolarsi dal rumore esterno e dimostrare sul campo la voglia di riscatto.

Le formazioni probabili

JUVE STABIA (3-4-2-1)

All. Pagliuca

Thiam; Bellich, Peda, Ruggero; Floriani, Leone, Pierobon, Rocchetti; Piscopo, Candellone; Adorante.

A disposizione: Matosevic, Baldi, Varnier, Quaranta, Meli, Louati, Gerbo, Fortini, Maistro, Mosti, Dubickas, Sgarbi.

PALERMO (3-5-2)

All. Dionisi

Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Blin, Di Francesco; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Buttaro, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Magnani.

Squalificati: Nikolaou.

I precedenti sorridono ai rosa

A dare fiducia ai tifosi c’è anche la tradizione. Il Palermo ha già espugnato il “Menti” lo scorso settembre (3-1) e anche nei precedenti della Serie C 2020/21 ha avuto la meglio: 2-1 in campionato e 2-0 nei playoff con reti di Valente e Saraniti.