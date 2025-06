De Siervo lancia l’allarme pirateria: «Siamo i peggiori al mondo. In un mese 5mila multe»

Durante il Festival della Serie A, in corso al Teatro Regio di Parma, è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha affrontato con toni netti il tema della pirateria audiovisiva, definendolo una vera emergenza per il calcio italiano.

«Questo è un momento di condivisione in cui i grandi del calcio si mettono a disposizione del pubblico per condividere idee e progetti – ha esordito De Siervo –. Questa formula sta riscontrando grande successo non solo per l’affluenza, ma anche perché altre leghe e federazioni stanno studiando il format per esportarlo. È un modo per chiudere la stagione analizzando ciò che è stato fatto e guardare al futuro. Chi ha pazienza di seguire il programma capisce quante sfaccettature ci sono in un mondo troppo spesso ridotto alla sola dimensione sportiva».