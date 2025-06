TMW: “Serie B, tutte le squadre hanno presentato domanda d’iscrizione”

Mentre la Serie A si prepara con il sorteggio del calendario e in Serie C si vivono ore calde tra playoff e incertezze societarie, in Serie B tutto procede senza scossoni. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, tutte le società aventi diritto hanno presentato regolarmente la domanda d’iscrizione al campionato 2025/2026.

Una notizia che conferma la stabilità del torneo cadetto in una fase in cui altri livelli del calcio italiano stanno affrontando criticità e situazioni da risolvere.

Due eccezioni da tenere a mente:

Ternana e Pescara, attualmente impegnate nella finale playoff di Serie C (gara di ritorno in programma domani), avranno più tempo per completare la documentazione necessaria.

Frosinone, Salernitana, Sampdoria e Brescia, protagoniste del delicato scenario playout, avranno invece tempo fino al 24 giugno per formalizzare l’iscrizione. Tuttavia, per queste ultime, stipendi e contributi IRPEF dovevano essere saldati entro la giornata di oggi.

Le squadre che hanno già presentato la documentazione:

Avellino, Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Empoli, Juve Stabia, Mantova, Modena, Monza, Padova, Palermo, Reggiana, Spezia, SudTirol, Virtus Entella, Venezia.