De Laurentiis rinviato a giudizio per presunto falso in bilancio, il legale: «Siamo sorpresi»

Come riportato dall’ANSA la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Andrea Chiavelli, suo braccio destro, accusandoli di presunto falso in bilancio relativo alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Le accuse sono focalizzate in particolare sulle operazioni di trasferimento di Victor Osimhen dal Lille e Kostas Manolas dalla Roma. In risposta, Fabio Fulgeri, legale del Napoli, ha parlato a Radio Marte, esprimendo serenità riguardo alla regolarità contabile documentata dalle operazioni contestate.

Fulgeri ha chiarito che ciò che è stato richiesto dalla Procura non è un rinvio a giudizio effettivo, ma una richiesta al giudice per l’udienza preliminare, sottolineando che il processo è ancora nelle sue fasi iniziali. Ha espresso sorpresa per la richiesta della Procura, ricordando che durante le indagini sono stati presentati pareri tecnici che attestavano la regolarità delle operazioni sotto il profilo contabile. Il legale ha rafforzato la posizione del club e di De Laurentiis, entrambi sereni e supportati da pareri importanti, e ha commentato che eventuali conseguenze sportive dipenderanno dall’esito del processo, ma si è detto convinto della loro assenza data la natura delle accuse. Fulgeri prevede che la risoluzione della vicenda possa richiedere alcuni mesi.