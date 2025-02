Catanzaro, Scognamillo: «Gli avversari ci temono, nessuno ci ha messo sotto»

Stefano Scognamillo, difensore e leader del Catanzaro, ha condiviso le sue riflessioni sul buon andamento della squadra in un’intervista con Passione Catanzaro, evidenziando la recente vittoria contro il Cittadella e il costante impegno del team. Ha descritto la sfida contro il Cittadella come complicata, sottolineando l’abilità della squadra avversaria e la pazienza del Catanzaro nel trovare lo spazio per segnare il gol decisivo.

Ecco le sue parole:

«Era una partita molto difficile perché loro venivano da una grande vittoria contro il Pisa. Il Cittadella è una squadra ostica, ha sempre dimostrato di poter fare ottimi campionati in Serie B. Siamo stati bravi a restare concentrati e a sbloccarla nel momento giusto. Loro si difendevano bene, non è stato facile trovare spazi, ma abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a portare a casa una vittoria pesante. All’inizio ci mancava un po’ di fortuna, ma io sapevo che la squadra c’era, che era viva. I pareggi di allora oggi si stanno rivelando fondamentali, perché abbiamo costruito una classifica solida. Dobbiamo rimanere concentrati e umili. La classifica ora è buona, ma il campionato è lungo e ogni partita va affrontata con lo spirito giusto. Spezia? Lo spirito con cui affrontiamo le partite è sempre lo stesso: massimo impegno e concentrazione. All’andata avevamo giocato un’ottima partita e non meritavamo quel risultato, quindi ora vogliamo dimostrare di poter fare meglio. Sappiamo che loro segnano tanto su palla inattiva, quindi dovremo essere molto attenti e preparati. In settimana ci lavoriamo tanto anche noi sulle palle inattive. Il mister ha schemi ben precisi e noi ci mettiamo a disposizione. E poi abbiamo Bonini che è bravissimo a sfruttare queste situazioni. Dobbiamo essere più furbi e capire quando gestire certe situazioni. Fa parte del calcio e dobbiamo migliorare anche in questo. Loro hanno tanto da perdere, perché stanno lottando per la promozione. Noi invece dobbiamo solo continuare il nostro percorso, consapevoli della nostra forza. Non ho mai visto una squadra che ci ha messo davvero in grandissima difficoltà. Noi dimostriamo il nostro valore ogni domenica e gli avversari ci temono. Sono migliorato tanto nel gestire i cartellini. Prima prendevo troppe ammonizioni, ora ho più esperienza e so quando intervenire con più intelligenza. Vivarini mi ha aiutato a essere meno irruente e più lucido nelle scelte. Quando sono arrivato, ancora non mi conoscevano bene, ma oggi posso dire di sentirmi a casa. L’affetto della gente è incredibile e io cerco sempre di ripagarlo con il massimo impegno. Se domenica segnerò? Vediamo, se succede ci risentiamo alla prossima intervista!».