De Feudis: «Cesena? Credo ai playoff, lì può succedere di tutto»

Lo storico ex calciatore bianconero, Giuseppe De Feudis, ha parlato a TuttoCesena.it sul campionato dei bianconeri. De Feudis si è espresso anche sulle possibilità playoff del club allenato da Mignani:

«Spezia? Gran bel pareggio, quello conquistato con lo Spezia. Un pareggio che vale come una vittoria… Rete annullata? Il rimpianto resta. Anche perché, mi pare di capire, il gol di Calò era assolutamente da convalidare. Il Var può essere una ‘cosa buona’. Ma non bisogna abusarne…. Playoff? Assolutamente sì. E occhio che poi, ai play-off, può succedere tutto e il contrario di tutto. Io ci credo all’impresa. Sognare non costa nulla…».