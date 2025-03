Mantova, Redolfi: «Tifosi sempre al nostro fianco. La cosa fondamentale è la salvezza»

Continua il momento delicato in casa del Mantova, con i biancorossi in piena lotta per non retrocedere in Serie B. Ai microfoni di TuttoMantova.it è intervenuto Alex Redolfi che si è espresso sul momento dei suoi:

Il suo pensiero sui tifosi?

«Nonostante tutto, guardando la classifica ed il momento negativo che stiamo attraversando, sono sempre al nostro fianco! É un qualcosa che non ho mai visto ed avvertito prima in tutta la mia carriera. Ed è dalla loro spinta, dal loro entusiasmo e dalla loro passione che dobbiamo trarre la forza giusta per affrontare questo rush finale di stagione!».

Momento delicato, credete alla salvezza?

«Siamo consapevoli della situazione, ma anche che dobbiamo dare di più e lottare su ogni pallone, e fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. I punti in palio ci sono, il Frosinone è un esempio: ha fatto un filotto di risultati positivi e si è tirato fuori dalla zona calda. Possiamo farlo anche noi, non abbiamo nulla di meno!. Squadra? Siamo tutti utili alla causa e non importa chi gioca più o chi gioca meno, io non avrei problemi ad accomodarmi ogni partita in tribuna: la cosa fondamentale è la salvezza!».