Orsi: «Il Pisa andrà in A. Spezia favorita ai playoff»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex portiere Fernando Orsi si è espresso per parlare di diverse tematiche. L’ex calciatore si è particolarmente espresso anche sul campionato di Serie B:

Qual è la sua opinione sulla situazione in chiave promozione in Serie B?

«Penso che bastino per stare in condizioni tranquille. Anche se il campionato non è ancora finito, oltre al Sassuolo che attende soltanto l’aritmetica, credo che il Pisa riuscirà a ottenere direttamente la Serie A, mentre lo Spezia, che resta una gran bella squadra, sarà la favorita per i playoff».