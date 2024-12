DAZN: Lazio-Inter sarà trasmessa in modalità gratuita

Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, Dazn svela la seconda partita che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta del big match tra Lazio e Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45. L’evento – scrive ANSA – segna un’altra tappa fondamentale nella strategia di Dazn di portare la bellezza del grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi, e rientra nel pacchetto “Try and Buy” dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione un numero limitato di partite di Serie A Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

