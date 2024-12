Coppa Italia, D’Aversa presenta Fiorentina-Empoli: «Giocare domani significa che Bove sta bene»

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Fiorentina-Empoli, match di Coppa Italia in programma domani sera, mercoledì 4 dicembre. L’allenatore ha ovviamente rilasciato le seguenti dichiarazioni su Edoardo Bove:

«Stavo guardando la gara in tv e quelle immagini sono state devastanti, non solo il pensiero ai suoi genitori, ai suoi compagni ed a tutte le persone presenti allo stadio. Hanno creato delle emozioni forti. Ovviamente ci auguriamo che Edoardo possa uscire presto dall’ospedale e possa essere stato solo un grande spavento. Quando succedono queste cose va messo tutto da parte, conta solo la salute del ragazzo, per cui siamo felici di giocare questa gara perché vuol dire che Bove sta bene. L’Empoli aveva dato eventualmente disponibilità a non giocare la partita, ed è giusto che la scelta l’abbia fatta la Fiorentina. La società e noi come parte tecnica ci siamo messi a disposizione perché ci auguriamo sempre di non vivere quei momenti, era giusto che la decisione la prendesse la Fiorentina. Per quanto accaduto domenica siamo vicini alla società viola e a tutte quelle persone, da Daniele Pradè a Alessandro Ferrari e a tutta la dirigenza, che mi avevano dimostrato vicinanza e umanità dopo quanto successo a me».