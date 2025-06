D’Angelo: «Ho un contratto con lo Spezia, ma serve chiarezza sul progetto»

La Spezia – Dopo la delusione per la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo è tornato a parlare pubblicamente in occasione dell’evento Coach Experience, rilasciando un’intervista a Radio Sportiva. Le sue parole, riportate da Cittadellaspezia e Tuttomercatoweb, chiariscono il suo punto di vista sul futuro e sull’attuale situazione contrattuale con il club ligure.

«Non è mai una questione di stimoli per me, se lo fosse me ne starei a casa» – ha esordito D’Angelo – «Il discorso riguarda la programmazione e gli uomini, non la voglia di ricominciare perché quella c’è. Con lo Spezia ho il contratto, ovviamente ha la priorità. Devo parlare con la società, intanto per capire se vogliono tenermi. Poi, come detto, bisogna vedere se le idee di calcio collimano».

Un passaggio anche sul peso della sconfitta in finale:

«Abbiamo perso, gli altri sono stati più bravi di noi. Dobbiamo metabolizzare la sconfitta, ma nello sport ci sono sempre altre opportunità».

Infine, una riflessione sullo stato d’animo del gruppo dopo la gara con la Cremonese:

«Con la squadra non abbiamo parlato molto, penso che in quei momenti sia giusto che ognuno soffra da solo».