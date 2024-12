Dall’Inghilterra: “City Group, nuova offerta a De Bruyne per il futuro: spunta l’opzione Palermo”

Come riportato dal “The Telegraph”, Kevin De Bruyne sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare il Manchester City a giugno.

La proprietà del club inglese, ovvero il City Football Group, potrebbe offrire al belga la possibilità di trasferirsi in un altro dei club facenti parte della galassia City. Tra questi, oltre al Girona, c’è anche il Palermo. La galassia comprende anche, tra le altre, il New York City FC in Mls e il Melbourne City FC in Australia.