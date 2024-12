Coppa Italia: è Noslin show all’Olimpico. La Lazio batte il Napoli 3-1 e passa il turno

Termina la sfida tra Lazio-Napoli valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. E’ un match divertente ed equilibrato quello dell’Olimpico. Nei primi minuti di gioco è la Lazio a spingersi in avanti con Zaccagni che al 20′ sbaglia un calcio di rigore. I biancocelesti però continuano a spingere e Noslin al 32′ sigla la rete del vantaggio. Il Napoli cerca di reagire e al 37′ Simeone sigla una rete da vero rapace d’area di rigore per l’1-1. I padroni di casa continuano a spingere fino alla doppietta di Noslin al 41′ che sfrutta un recupero palla dei suoi, spedendo la palla in rete.

Nella ripresa non cambia il copione. Il match rimane divertente e pieno di occasioni da gol da entrambe le parti. I biancocelesti, però, riescono a trovare il gol che chiude il match grazie al solito Noslin. L’attaccante sigla una tripletta che manda la Lazio ai quarti.