Dal Canto presenta Cittadella-Modena: «Nostro obiettivo continua a rimanere la salvezza»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Modena è intervenuto l’attuale tecnico dei granata Dal Canto:

«Tra i convocati non abbiamo Tronchin e Masciangelo per due problemi particolari, non muscolari quindi ma rispettivamente a un ginocchio e al dito del piede, verranno rivalutati lunedì. Per il resto niente di nuovo. Diaw ha un recupero un po’ più rallentato, quindi servirà un altro po’ di tempo: problemi legati alla condizione fisica di chi è fermo da tempo, niente di trascendentale ma cose normalissime. Pavan? È recuperato, così come tutti quelli che portiamo tra i convocati. A Catanzaro abbiamo perso contro una squadra forte per un malinteso, ma nel calcio succede. La squadra ha però approcciato bene, abbiamo fatto le cose giuste e dobbiamo proseguire su quella strada li. È poi normale che quando raddrizzi la baracca venga spontaneo dire che si può fare di più, ma la squadra, dopo un lungo periodo buio, ha bisogno di tempo per assestarsi, ammesso che ce la faccia, altrimenti serve continuare a lottare. Ora ci attende una sorta di scontro diretto, andremo come sempre in campo con l’intento di portare a casa il massimo di quello che possiamo: il Modena ha un punto più di noi, e anche valori importanti, come li hanno anche formazioni dietro di noi. Il risultato non sempre è la conseguenza della prestazione, ma questo è il campionato di Serie B. Il nostro obiettivo, comunque, continua a rimanere la salvezza, e magari il poter fare qualche gol in più, non solo per quel che riguarda il reparto avanzato. Dobbiamo fortificare l’identità che stiamo prendendo, quella di squadra solida che subisce poco».