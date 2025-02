Cremonese-Cesena vietata agli ospiti. Curva Mare in protesta: “Attivati con avvocati contro provvedimenti ridicoli”

Nuovo divieto di trasferta quello che, questa volta, ha colpito Cremonese-Cesena con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive che ha deciso di non permettere ai tifosi romagnoli di occupare il settore ospiti. Anche la tifoseria grigiorossa ha deciso di sostenere i tifosi bianconeri e non entrerà in segno di solidarietà. Mentre la Curva Mare ha preso una posizione forte contro il divieto annunciando di stare pensando alle vie legali per impedire che si ripetano certi provvedimenti. Questo il loro comunicato:

“A poco più di 48 ore dall’incontro Cremonese-Cesena di sabato arriva l’ufficialità del divieto di trasferta. Per l’ennesima volta pensiamo che la misura sia colma. Motivo per il quale ci siamo attivati con avvocati per impugnare questi provvedimenti ridicoli, ma è ora che tutti aprano gli occhi davanti all’incompetenza e sbruffonaggine di certe autorità che fregandosene altamente tengono in bilico un’intera tifoseria fino a due giorni prima. Qualcuno si è mai posto la domanda di quanto sia dispendioso in termini economici e di tempo organizzare una trasferta? Qualcuno di questi sa cosa vuol dire avere neanche due giorni per organizzare pullman, noleggi e quant’altro?

Invitiamo tutti a riflettere sulla situazione, sulla nostra battaglia contro la tessera e della sua totale inutilità come dimostrato in questi casi, ma soprattutto a prendere le distanze da questi soggetti e da questo calcio che ci appartiene sempre meno”.