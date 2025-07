Cremonese su Desplanches: il Palermo apre alla cessione

Potrebbe essere arrivato il momento del salto in Serie A per Sebastiano Desplanches. Il portiere classe 2002, reduce dall’Europeo Under 21 disputato con l’Italia (vinto poi dall’Inghilterra), è finito nel mirino della Cremonese, che lavora alla costruzione della nuova rosa da affidare a Davide Nicola per il ritorno nella massima serie.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club grigiorosso è pronto a muoversi con decisione per prelevare Desplanches dal Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo resta vivo anche l’interesse del Pescara, neopromosso in Serie B, intenzionato a puntare sull’ex Vicenza come titolare tra i pali per la prossima stagione.

Secondo quanto scritto da Alessio Alaimo per TMW, il Palermo avrebbe aperto nelle ultime ore alla cessione del giovane portiere, ma non intende rimanere scoperto nel ruolo. Gomis, attuale secondo, non convince del tutto lo staff tecnico e per questo la dirigenza sta valutando più profili per rinforzare il reparto.

La prima opzione sarebbe il ritorno di Emil Audero, protagonista di buone prestazioni lo scorso anno in prestito, ma tornato al Como. Tuttavia, le elevate richieste economiche del club lariano complicano la trattativa. Per questo motivo, restano in piedi anche le piste che portano agli svincolati Lezzerini e Joronen.

Il futuro di Desplanches sembra dunque sempre più lontano da Palermo, mentre il club rosanero si prepara a un nuovo avvicendamento tra i pali.