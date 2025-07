L’ex Palermo Corrado riparte dal Frosinone

Nicolò Corrado è pronto a ripartire dalla Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Frosinone sarebbe ormai vicinissimo all’ingaggio del terzino sinistro classe 2000, attualmente svincolato dopo il fallimento del Brescia. Decisiva la volontà dei ciociari di anticipare la concorrenza del Padova, anch’esso interessato al calciatore.

Corrado, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha collezionato oltre 100 presenze in Serie B indossando le maglie di Ternana (55 gare), Modena (17) e Brescia (36 presenze e un gol nell’ultima stagione). In precedenza, in Serie C, aveva vestito anche la maglia del Palermo, con cui ha disputato 7 partite nel corso della stagione 2019-20, oltre a quelle di Arezzo (21 presenze) e Feralpisalò (43).

Per il Frosinone sarebbe un ulteriore innesto di qualità e di esperienza nella categoria, dopo le recenti ufficialità degli arrivi di Matteo Toci e Muhammed Colley dalla Serie D. Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale sul proprio sito, evidenziando che entrambi – rispettivamente classe 2007 e 2006 – arrivano a titolo definitivo da Zenith Prato e Scafatese.

A questi si aggiungono, sempre nel mese di luglio, anche gli innesti di Calvani (dal Genoa) e Gori (dal Ghiviborgo), a conferma della volontà della società giallazzurra di puntare su un mix tra giovani talenti e profili già pronti per il salto di categoria.