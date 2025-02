Cosenza-Palermo: a rischio la presenza dei tifosi rosanero

Arrivano le prime indicazioni da parte dell’ONMS (Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive) in vista di Cosenza-Palermo, match della 27esima giornata di Serie B in programma domenica 23 febbraio alle ore 15. La gara tra i calabresi e i siciliani è una delle partite del prossimo turno di campionato considerate a rischio, motivo per il quale, in attesa di altre direttive attese a breve, la vendita dei biglietti per il settore ospiti non è ancora stata avviata. I rosanero potrebbero dunque far a meno dell’importante sostegno dei suoi tifosi che, anche in trasferta, hanno sempre mostrato calore, passione e appartenenza. Nella passata stagione, la vendita per il settore ospiti era riservata solo ai residenti nella provincia di Palermo e ai possessori di Fidelity Card. L’ultima parola spetterà al Casms.

