Serie A, la media punti degli ultimi vent’anni: Palermo tra le prime dieci

L’obiettivo del Palermo è di tornare in Serie A nel minor tempo possibile per rivivere quelle emozioni che, da anni, la piazza merita e attende da anni. Dal 2005 ad oggi i rosanero hanno infatti disputato ben undici campionati di massima serie, in cui l’ultima apparizione risale al 2017. Negli anni targati Maurizio Zamparini il club siciliano ha vissuto bellissimi momenti, sfiorando anche una storica qualificazione in Champions League nella stagione 2009-10. Nonostante il Palermo non gioca una partita di Serie A da otto anni, le statistiche danno sottolineano e rimarcano l’importanza della piazza rosanero.

Il portale Transfermarkt.it, infatti, ha calcolato la media dei punti degli ultimi vent’anni di Serie A. In questa classifica, il Palermo si trova al nono posto, con 47.6 punti, nonostante un numero di stagioni inferiore rispetto alle altre squadre che sono presenti in questa statistica. Di seguito la classifica: