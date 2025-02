Cosenza verso il Palermo: Florenzi a rischio forfait. La situazione

Aldo Florenzi dovrebbe saltare la prossima sfida di campionato del Cosenza, impegnato domenica 23 febbraio contro il Palermo. Il centrocampista dei calabresi, infatti, non ha ancora ripreso gli allenamenti con la squadra dopo il problema alla caviglia rimediato nella partita dell’1 febbraio contro la Sampdoria, dalla quale sono passati quasi 18 giorni. Come sottolinea Cosenzachannel.it, generalmente questo tipo di infortunio, considerato che coinvolge anche i legamenti della caviglia, richiede solitamente dalle quattro alle sette settimane. Florenzi, dunque, dovrebbe essere indisponibile per la gara di domenica, salvo aggiornamenti positivi dall’infermeria rossoblù.

