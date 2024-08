Il Cosenza continua a muoversi in chiave mercato. Come riportato da TifoCosenza.it, il club per rinforzare l’attacco ha messo gli occhi in casa Crotone.

Piace Marco Tumminello, centravanti classe 1998, reduce da un’ottima stagione con i pitagorici in Serie C. Il direttore dell’area tecnica Beppe Ursino lo conosce bene, lo ha portato nel 2017 proprio al Crotone.