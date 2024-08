Sportitalia: “Frosinone, svolta Brescianini: niente Napoli, andrà all’Atalanta. Le cifre”

Come riportato da Sportitalia, ha del clamoroso quanto successo in casa Frosinone per il trasferimento del centrocampista Brescianini.

E’, infatti, saltato il trasferimento di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli. Il calciatore andrà all’Atalanta. L’inserimento del club di Percassi si è verificato all’ora di pranzo, Brescianini aveva completato le visite e da qui la clamorosa svolta. Si parla di 13 milioni con un contratto di 4 anni + 1 di bonus per il centrocampista in uscita dal Frosinone. Ovviamente il Milan incasserà il 50% della cifra.