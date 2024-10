Cosenza, Guarascio: «Ci batteremo all’inverosimile per recuperare quanto conquistato sul campo»

Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha parlato oggi, giovedì 24 ottobre, in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Lacnews24.it:

«In questi anni abbiamo attraversato situazioni difficili, ma alla fine abbiamo chiuso sempre positivamente. Dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un contesto in cui la Calabria è all’ultimo posto delle classifiche europee. È il settimo anno di Serie B, categoria che rappresenta un patrimonio per la città e un punto di Pil per il territorio.

La società si batterà all’inverosimile per recuperare quanto conquistato sul campo. Abbiamo un Direttore Sportivo forte che capisce di calcio, un direttore generale come Ursino che infonde saggezza e un mister di cui sono innamorato per il suo modo di fare. Siamo in una condizione in cui dovremo fare il massimo. Siamo qui per chiedere vicinanza al Cosenza.

Siamo in una fase in cui stiamo ricomponendo tutto. Noi non buttiamo il denaro, ma non ci sono criticità. Io vado avanti, la nostra storia è basata sulla correttezza e la puntualità. Acquirenti? Nulla di concreto. La nuova amministrazione vuole vederci chiaro e ricostruire ogni ambito: abbiamo il dovere di farlo. Pignoramenti? Siamo tutti allibiti perché il percorso per arrivare a ciò è lungo. Non sono chi lo abbia fatto, io do gli strumenti ma non entro negli uffici amministrativi».