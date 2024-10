Sassuolo, Romagna: «In Serie B non esiste la fuga. Siamo una squadra forte ma non illegale»

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Quotidiano Sportivo” in merito all’ottimo inizio stagionale dei neroverdi:

«Siamo in tanti e ce la mettiamo tutta per mettere in difficoltà il mister quando deve scegliere. Credo tra l’altro la grande competizione che c’è tra di noi aiuti ognuno a dare sempre il massimo, a far sentire tutti coinvolti. Tanto “illegali” non siamo, però, visto che siamo terzi in classifica e dobbiamo recuperare su quelle che ci stanno davanti facendo anche attenzione a chi segue. La fuga, in Serie B, non esiste. Meno che mai dopo così poche giornate: la stagione non ha ancora detto nulla. Motivo in più per restare sul pezzo, e continuare a lavorare con l’obiettivo di vincere ogni volta che si va in campo, sapendo bene che può anche capitare di non vincere, ma questo non deve toglierti fiducia e voglia di migliorare. In B ogni gara presenta difficoltà e se è vero che il Sassuolo sa di essere forte e non si nasconde, sa anche che i conti si fanno oggi e si faranno domani con rivali sempre più agguerriti».