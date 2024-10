Serie B: Salvatore Esposito eletto MVP di settembre

Protagonista dell’ottimo avvio stagionale dello Spezia, attualmente secondo nella classifica di Serie B, Salvatore Esposito è stato eletto come MVP del mese di settembre. Di seguito il post pubblicato dalla Lega sui propri canali social:

“Salvatore Esposito vince il Trofeo MVP della #SerieBKT di settembre!

Il centrocampista dello Spezia alza il suo primo premio personale, realizzato in collaborazione con @bkt_tires , title sponsor del campionato. Un mese da assoluto protagonista per lui che #LasciailSegno con 1 rete e 3 assist in 4 partite.

Trofeo meritato?”

