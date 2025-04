Cosenza: entro domani la sentenza del Tar sulla penalizzazione

Sono ore di trepida attesa in casa Cosenza. Infatti, entro la giornata di domani, mercoledì 23 aprile, il Tar del Lazio si esprimerà in merito al ricorso del Cosenza contro la penalizzazione di quattro punti nell’attuale classifica di Serie B. La sanzione, comminata al club per alcune irregolarità amministrative, era stata anche confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

I rossoblù, guidati dai legali Lattanzi e Caputo, volevano posticipare la decisione al termine del campionato, mentre CONI, FIGC e Salernitana – riporta TifoCosenza.it – hanno richiesto sentenza immediata. Sono, dunque, ore decisive per le sorti della società calabrese, attualmente ultima in campionato: in caso di esito positivo dal Tar, le speranze salvezza dei rossoblù si riaprirebbero del tutto.

Questa la classifica attuale:

Sassuolo 75

Pisa 66

Spezia 59

Cremonese 53

Juve Stabia 50

Catanzaro 48

Palermo 45

Bari 44

Cesena 44

Modena 41

Carrarese 38

Frosinone 38

Mantova 37

Brescia 35

Sampdoria 35

Südtirol 35

Cittadella 35

Salernitana 33

Reggiana 32

Cosenza 27 (-4 punti)