Ballardini: «Quando arrivai al Palermo, Sabatini voleva andare via. Poi mi chiese di portarlo all’Inter»

Ospite del podcast “Doppio Passo”, Davide Ballardini ha rilasciato un aneddoto inerente alla stagione 2008-09, quando a settembre, dopo una sola giornata di campionato, prese il posto di mister Stefano Colantuono sulla panchina del Palermo:

«Dopo che incontrai Maurizio Zamparini a Vergiate, Walter Sabatini mi portò nel suo ufficio e mi disse: “Sei un bravo allenatore, ma io probabilmente andrò via perchè non sono d’accordo con la scelta del presidente”. Io, allora, lo guardai e gli dissi: “E io che ti devo dire”? (ride, ndr.). Nonostante ciò è rimasto in rosanero e quella fu un campionato ricco di soddisfazioni per il Palermo. Infatti, durante la stagione, Sabatini mi disse: “Quando andrai all’Inter portami con te”, in quanto lui aveva il desiderio dei nerazzurri».