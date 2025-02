Cosenza, Alvini in bilico dopo il KO con il Palermo: si prende tempo, sullo sfondo Dionigi

Il Cosenza sta vivendo momenti di grande fermento dopo la sconfitta contro il Palermo. La posizione di Massimiliano Alvini appare ancora una volta in bilico, con la società che sembra intenzionata a un cambio in panchina. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tifocosenza.it, la decisione definitiva non è ancora stata presa e potrebbe slittare fino a domani. La volontà di sostituire l’allenatore era già emersa nelle scorse settimane, ma il direttore sportivo Delvecchio ha incontrato numerose difficoltà nel trovare un sostituto, incassando diversi rifiuti. L’unico accordo concreto era stato raggiunto con Cristiano Lucarelli, ma alla fine il presidente Guarascio ha deciso di fare marcia indietro.

Nel frattempo, nella giornata di oggi, è stato allertato Nicola Belmonte, attuale tecnico della Primavera, mentre tra le possibili alternative resta in considerazione anche il nome di Davide Dionigi.