Corriere dello Sport: “Vardy-Cremonese, scocca l’ora delle firme. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Protagonista in campo e sul mercato: la Cremonese continua a stupire. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club grigiorosso ha già preparato la documentazione per Jamie Vardy (38) e punta a chiudere l’accordo con l’entourage dell’attaccante inglese nelle prossime ore.

Il centravanti, storica bandiera del Leicester, è entusiasta di vivere un’esperienza in Italia e ha già dato il suo sì alla squadra prima in classifica. L’intesa – scrivono ancora Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport – prevede un contratto annuale con rinnovo automatico per un’altra stagione, anche se nella serata di ieri erano ancora da limare alcuni dettagli. Nel frattempo, la Cremonese ha raggiunto un accordo con il Brighton per l’arrivo della giovane ala Jeremy Sarmiento (23).

Intanto il Cagliari si muove con decisione sul mercato difensivo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il ds Angelozzi ha chiuso in meno di 24 ore due operazioni: l’acquisto di Zé Pedro (28) dal Porto e quello di Juan Rodríguez (20) dal Peñarol. Il primo, difensore destro, può giocare sia da terzino che da braccetto; il secondo, mancino, arriva con una valutazione di 4 milioni. Entrambi sono attesi oggi a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, prima di raggiungere la Sardegna.

Sul fronte offensivo, resta viva la pista che porta al giovane romanista Alessandro Romano (19), mentre si spegne definitivamente quella legata a Walid Cheddira (27). Come spiegano ancora Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante rientrato al Napoli è destinato all’Udinese, soprattutto dopo lo stop di Lukaku che aveva temporaneamente bloccato la trattativa con il club dei Pozzo.

In casa friulana, oltre al pressing sul Galatasaray per riportare in Italia Nicolò Zaniolo (26), è arrivata la firma di Alessandro Zanoli (24), che ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart prima di sottoscrivere un contratto da circa 6 milioni complessivi.

Il mercato non si ferma: il Como ha accolto Diego Carlos (32) in prestito secco dal Fenerbahçe; il Pisa attende la risposta di Raul Albiol (39); il Genoa è pronto a riabbracciare Jean Onana (25); mentre il Torino ha avanzato una proposta per il terzino dell’Eintracht Niels Nkounkou (24).

Una sessione ricca di colpi e intrecci che, come raccontano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si preannuncia caldissima fino agli ultimi istanti.