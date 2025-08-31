Corriere dello Sport: “Palermo, ancora due rebus da risolvere. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il nodo principale da sciogliere resta il futuro di Valerio Verre. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1994, fuori dal progetto tecnico, è legato al Palermo fino al 2027 ma il club rosanero ha la possibilità, al termine della stagione, di rescindere il contratto con una penale di 100 mila euro. Nelle scorse settimane Verre è stato vicino al Pescara, il suo nome è stato accostato anche all’Entella e nelle ultime ore è entrato nei radar dell’Avellino.

Intanto, come riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport, è ufficiale l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Samuel Giovane (22), centrocampista duttile che si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Il Palermo si muove anche in uscita: dopo la cessione di Giangiacomo Magnani (29), passato in prestito alla Reggiana, e quella di Federico Di Francesco (31), trasferitosi al Catanzaro sempre in prestito con obbligo di riscatto, si liberano due slot Over. Uno sarà sicuramente destinato a un difensore. Resta da capire, evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, come il club gestirà la situazione portieri dopo l’infortunio di Bardi.

Sul mercato generale della Serie B, il Corriere dello Sport segnala il colpo del Venezia, che ha preso Mattia Felici (24) dal Cagliari in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione, operazione voluta fortemente da Stroppa. Rimane inoltre in uscita l’attaccante Cristian Shpendi (22), valutato però solo a cifre ritenute congrue dal ds Fusco.

Gli ultimi fuochi di mercato riguardano anche altri club: il mancino Leonardo Sernicola (28) della Cremonese resta un profilo in uscita; la Reggiana segue l’attaccante esterno Alexander Jallow (21), conteso dall’Union Brescia; sul difensore reggiano Andrea Meroni c’è il Bari, mentre il ds Fracchiolla lavora per il centrocampista brasiliano Charlys (21) del Verona.