Corriere dello Sport: “Palermo-Frosinone, l’ospite speciale”

Un ospite d’eccezione sugli spalti del “Renzo Barbera”. In occasione di Palermo-Frosinone era presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Il Capo dello Stato, palermitano e tifoso dei rosanero, ha assistito per la prima volta in questa stagione dal vivo alla squadra della sua città. In tribuna, accanto a lui, sedeva il presidente Dario Mirri. Mattarella segue con passione le vicende del Palermo e, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, non rinuncia – quando possibile – a sostenere la squadra direttamente allo stadio.

La presenza del Presidente, sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, ha contribuito a rendere speciale una serata che ha visto sugli spalti 32.181 spettatori, record stagionale in linea con i numeri registrati nei playoff contro il Venezia nel 2024. Un dato condizionato dall’assenza del settore ospiti, rimasto vuoto a causa del divieto imposto ai tifosi del Frosinone per motivi di ordine pubblico.

Un valore simbolico ancora più forte alla luce della giornata: come ricordato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio ieri il Capo dello Stato aveva richiamato alla dignità umana nel lavoro, in occasione del 60º anniversario della tragedia di Mattmark. Al “Barbera”, nella stessa mattinata, si è svolta una cerimonia in memoria dei cinque operai morti il 30 agosto 1989 durante i lavori di ristrutturazione dello stadio, allora “La Favorita”, in vista dei Mondiali di Italia ’90.

In Curva Sud, per non dimenticare, è stato esposto lo striscione con la scritta: «#basta morti sul lavoro».