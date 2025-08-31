Corriere dello Sport: “Palermo-Frosinone 0-0. Le pagelle”
Il pareggio a reti bianche tra Palermo e Frosinone al “Renzo Barbera” viene analizzato dal Corriere dello Sport, che nelle proprie pagelle ha messo in risalto le prove solide dei due portieri, Joronen e Palmisani, protagonisti assoluti della serata. A cura di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, ecco tutti i voti della sfida.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6,5; Diakitè 6, Bani 6, Ceccaroni 6; Pierozzi 6 (37′ st Peda sv), Segre 6 (24′ st Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6 (24′ st Palumbo 6,5); Brunori 5 (19′ st Le Douaron 6), Gyasi 5,5; Pohjanpalo 6,5 (37′ st Corona sv).
All. Inzaghi 6.
Frosinone (4-2-3-1)
Palmisani 6,5; A. Oyono 6,5 (37′ st J. Oyono sv), Bracaglia 6,5, J. Gelli 6,5, Marchizza 6; Calò 6 (27′ st Cichella 6), Koutsoupias 6,5; Ghedjemis 6, Barcella 5,5 (15′ st F. Gelli 6), Kvernadze 6 (15′ st Masciangelo 6); Raimondo 6 (27′ st Zilli 5,5).
All. Alvini 6,5.
Arbitro: Di Bello (Brindisi) 5,5.