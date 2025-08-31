Ceccaroni: «Magnani, ti siamo vicini. Tornerai più forte»

l termine del match tra Palermo e Frosinone, Pietro Ceccaroni ha voluto rivolgere un pensiero speciale al suo ex compagno Giangiacomo Magnani, passato in prestito alla Reggiana per motivi familiari.

In mixed zone, il difensore rosanero ha espresso parole di grande affetto:

«Mi viene la pelle d’oca perché è un ragazzo straordinario. A Palermo si è messo in gioco, ha fatto sei mesi straordinari, parlando solo del campo. Il ragazzo è veramente eccezionale e gli siamo molto vicini. Ovviamente siamo contenti della sua scelta di stare vicino alla famiglia, perché prima di tutto viene quello. Noi lo aspettiamo, perché sappiamo che qualsiasi cosa succederà ci darà una mano quando tutto sarà risolto. Ti mandiamo un abbraccio, ti voglio bene».