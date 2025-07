Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie B”

È in fermento il mercato della Juve Stabia, che nelle prossime ore accoglierà Rares Burnete (21): l’attaccante romeno, come scrivono Beniamino Pescatore, Massimo Boccucci e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, è atteso domani per le visite mediche, pronto ad arrivare in prestito secco dal Lecce. Non solo: i gialloblù hanno in canna un doppio colpo dalla Roma, con l’arrivo di Mattia Mannini (19), terzino, e Filippo Reale (19), centrale difensivo, che saranno valorizzati dalla squadra campana.

Per la mediana resta forte l’interesse per Omar Correia (25) della Triestina, ma la concorrenza apre la strada a Thomas Battistella (23) in uscita dal Modena. Proprio Battistella, riportano ancora Pescatore, Boccucci e Renzetti sul Corriere dello Sport, potrebbe diventare una delle mosse chiave del mercato stabiese.

Cessioni e sfoltimento delle rose

Per poter completare le operazioni in entrata, le società devono prima sfoltire: la Juve Stabia è pronta a salutare Nuhu Shaibu (21), vicino alla Pro Vercelli, mentre Osmane Camara (19) è diretto verso la Torres. La Reggiana, dal canto suo, sta valutando il futuro di Giacomo Cavallini (20), che piace a molti club di C ma potrebbe restare in Emilia, e quello di Matteo Maggio (23), osservato dal Benevento. Prima di muoversi, però, l’esterno offensivo dovrà firmare il rinnovo con i granata.

Sempre secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la Reggiana non molla Filippo Missori (21) del Sassuolo, ma valuta anche l’esterno destro Ali Dembélé (21) del Torino come possibile alternativa.

Portieri in movimento e obiettivi offensivi

Tra i portieri, il nome di Jonathan Klinsmann (28) continua a circolare con insistenza: è seguito da Palermo, Empoli e Sassuolo. Qualora dovesse partire, il direttore sportivo Fusco potrebbe virare sul finlandese Jesse Joronen (32), attualmente svincolato. Restando tra i pali del Pescara, Corriere dello Sport segnala che Francesco Bardi (33), reduce da due stagioni con la Reggiana, è tra le alternative valutate assieme a Luca Lezzerini (30) e Stefano Gori (29). Alessandro Plizzari (25), invece, sembra sempre più lontano da un ritorno: nonostante il suo desiderio di rientrare, il Venezia appare intenzionato a trattenerlo. Ieri, nel ritiro di Falcade, il d.s. Antonelli ha incontrato il giocatore.

Lapadula, settimana decisiva

Il grande colpo in attacco per il Pescara potrebbe essere Gianluca Lapadula (35). Come scrivono Pescatore, Boccucci e Renzetti sul Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per sbloccare la trattativa con lo Spezia, proprietario del cartellino: si lavora su ingaggio e formula dell’operazione.

Altri movimenti

Chi invece ha già convinto è Jalen Blesa (26): l’attaccante spagnolo in prova sarà presto tesserato. È in arrivo anche Marco Olivieri (26), dopo la risoluzione del contratto tramite collegio arbitrale. Il difensore Brando Moruzzi (21) ha scelto l’Empoli, mentre Accursio Bentivegna (29) è vicino alla Casertana: la trattativa è in fase avanzata. Frenata, infine, per Davide Giannini (20) al Pineto, ma potrebbe tornare Georgi Tunjov (24). Più complicato, invece, il ritorno di Edoardo Lancini (31).