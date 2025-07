Corriere dello Sport: “Difesa, portiere e un vice Ceccaroni: il Palermo cerca ancora rinforzi”

Non si chiude con l’arrivo di Mattia Bani (31) dal Genoa il mercato in entrata per la difesa del Palermo. Come evidenziato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, i rosanero sono a caccia di un vice Ceccaroni, profilo mancino che possa agire nel centrosinistra della retroguardia a tre. In pole Davide Veroli (22), rientrato al Cagliari dopo il prestito alla Sampdoria, ma seguito anche dallo Spezia. Entrambe le società sono disposte a trattare un prestito, mentre il Cagliari vorrebbe cedere il classe 2003 a titolo definitivo per una cifra vicina al milione. Più lontano, invece, Nosa Obaretin (22), ormai destinato all’Empoli.

Slot, portieri e futuro di Desplanches

Come riporta ancora il Corriere dello Sport nell’approfondimento di Antonio La Rosa, il nuovo difensore sarà con ogni probabilità un Under, per via del solo slot Over 23 rimasto disponibile (considerando anche Bani). E tale slot potrebbe essere riservato al nuovo secondo portiere, che affiancherà Gomis, designato titolare. Restano sullo sfondo le ipotesi Jonathan Klinsmann (28) del Cesena, ma prende corpo l’opzione Luca Lezzerini (30), ex Brescia, oggi svincolato.

La certezza, come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, è la partenza di Desplanches. Il 22enne, titolare dell’Italia Under 21, ha bisogno di continuità e verrà ceduto, con la Cremonese in A interessata ma con più chance di vederlo in Serie B. In ogni caso, il Palermo non ha intenzione di perdere il controllo del suo cartellino.

Palumbo e il centrocampo già completo

Per quanto riguarda il centrocampo, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport smentisce le voci su un possibile interesse per Hernani (31) del Parma. Il ds Osti e il tecnico Inzaghi ritengono la mediana rosanero già solida, anche grazie all’arrivo di Antonio Palumbo (28). Il nuovo innesto, impiegabile sia come mezzala che trequartista, ha dichiarato durante la presentazione: «Non vedevo l’ora di arrivare in una società così importante. La trattativa è stata lunga e ho perso un po’ di condizione, ma tra 10-15 giorni sarò al top». Indosserà la maglia numero 5: «Era di Corini, gli ho chiesto se per lui andava bene e si è detto contentissimo».

Entusiasmo in crescita

Il Palermo, oggi alle 17:30 a Chatillon, affronterà in amichevole il Bra, neopromossa in Serie C. Intanto, gli abbonamenti hanno già toccato quota 13.843, superando il dato definitivo della scorsa stagione (13.680). Un dato, questo, che conferma l’entusiasmo crescente intorno alla squadra e al progetto rosanero.