Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Sassuolo protagonista assoluto sul mercato. Come riportato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, i neroverdi hanno chiuso due operazioni significative in entrata: Alieu Fadera (23) e Ismaël Koné (23) sono attesi per le visite mediche e la firma tra lunedì e martedì. Per Fadera, calciatore gambiano in forza al Como, si tratta di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, con una contro-opzione in favore del club lariano. Per Koné, centrocampista del Marsiglia, l’intesa raggiunta prevede un prestito da 2,5 milioni, con diritto di riscatto fissato anche in questo caso a 10 milioni.

Verona, ritorni eccellenti e via libera del Milan per Terracciano

Anche l’Hellas Verona si muove in modo deciso. Sempre secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato raggiunto l’accordo con la Salernitana per il ritorno di Domagoj Bradaric (25), terzino sinistro che ha già indossato la maglia gialloblù. Non solo: il Verona punta anche a riportare Filippo Terracciano (22), con il Milan che ha concesso il via libera alla cessione in prestito per garantirgli maggiore minutaggio.

Torino su Aboukhlal, Lecce accoglie Ndaba

Il Torino accelera per Zakaria Aboukhlal (25), esterno offensivo olandese naturalizzato marocchino: come scrive Trotta sul Corriere dello Sport, c’è già un’intesa di massima con il giocatore, escluso dall’amichevole tra Tolosa e Lipsia. Intanto, il Lecce ha accolto Corrie Ndaba (25), che ha raggiunto il ritiro di Bressanone per cominciare le visite mediche.

Audero alla Cremonese, Cagliari in movimento

Anche la Cremonese ha rinforzato la porta con Emil Audero (28), che ha già sostenuto le visite mediche. Il Cagliari, invece, si avvicina a Luca Mazzitelli (29), allenato da Guido Angelozzi anche a Frosinone. In uscita: Mateusz Wieteska (28) è prossimo al trasferimento al Kocaelispor, in prestito oneroso con obbligo condizionato alla salvezza; Marko Rog (30) interessa al Rijeka, mentre Nik Prelec (24) potrebbe approdare all’Oxford City con una formula simile.

Genoa, ritorna Østigard. Belotti sul mercato

Colpo nostalgia per il Genoa, che ha definito il ritorno di Leo Østigard (25): il difensore norvegese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni. Eleonora Trotta, sul Corriere dello Sport, sottolinea come il giocatore sarà in Italia già oggi per chiudere tutto. Infine, Andrea Belotti (31) è ufficialmente sul mercato dopo il rientro dal prestito al Benfica. Il club portoghese, intanto, guarda ancora in Italia e ha messo nel mirino Roberto Piccoli (24), seguito anche dal West Ham.