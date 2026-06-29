Corriere dello Sport: “Serie B, mercato senza sosta: Moncini al Vicenza, Pisa protagonista e Modena rivoluziona la rosa”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con trattative che coinvolgono praticamente tutte le società cadette. Come racconta il Corriere dello Sport, il Vicenza è ormai a un passo dall’ingaggio di Gabriele Moncini, reduce da 11 reti in 39 presenze con il Bari nella scorsa stagione. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante classe 1996 è atteso nelle prossime ore per definire il trasferimento in biancorosso, mentre il club veneto segue anche il centrocampista Justin Kumi del Sassuolo, protagonista nell’ultima annata con la maglia dell’Avellino.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, anche il Verona è vicino a chiudere un’importante operazione per la porta con l’arrivo di Nicola Leali, pronto a firmare un contratto biennale dopo l’esperienza al Genoa. Contestualmente, il futuro di Lorenzo Montipò sembra sempre più lontano dagli scaligeri, con il Monza che osserva da vicino la situazione.





Il mercato si muove anche in casa Arezzo, che ha trovato l’accordo con il Parma per il giovane terzino Marlon Mena Martinez, mentre l’Avellino, dopo i rinnovi di Patrick Enrici e Raffaele Russo, aspetta l’apertura ufficiale della finestra estiva per chiudere con la Juventus gli arrivi di Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi. Sul taccuino degli irpini figura anche il finlandese Niklas Pyyhtiä, in uscita dal Bologna, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport.

Tra le altre operazioni della giornata, il Venezia lavora per assicurarsi il portiere Alessio Pozzi, il Mantova punta alla conferma di Ali Dembelè dal Torino e accelera anche per Matteo Spinaccè dell’Inter, conteso da Catanzaro ed Entella, oltre al jolly Filippo Vesentini del Brescia. Nel frattempo il Benevento è pronto ad accogliere l’esterno Emanuele Schimmenti, atteso per le visite mediche dopo l’arrivo del brasiliano Logan.

Importanti novità arrivano anche da Modena. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club gialloblù ha ufficializzato una profonda rivoluzione dell’organico: dodici calciatori salutano, sedici restano e il riscatto di Alessandro Sersanti rappresenta uno dei punti fermi del nuovo progetto tecnico guidato da Nereo Bonato e Federico Galloppa. L’obiettivo è inserire tra otto e dieci nuovi elementi per costruire una squadra competitiva, mentre resta vivo l’interesse del Genoa per il giovane talento Samuel Wiafe.

L’Ascoli, invece, prepara la nuova stagione facendo affidamento sulla continuità. Il Corriere dello Sport racconta che il direttore sportivo Matteo Patti illustrerà a breve le strategie di mercato, mentre il tecnico Francesco Tomei invita tutto l’ambiente a mantenere equilibrio e umiltà in vista di un campionato che si preannuncia estremamente competitivo. L’allenatore bianconero punta ancora sulla forza del gruppo che ha conquistato la promozione attraverso i playoff.

Grande fermento anche in casa Pisa. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno individuato in Giuseppe Leone, in uscita dalla Juve Stabia, e nell’attaccante Tommaso Marras del Mantova i primi obiettivi della nuova gestione tecnica affidata a Paolo Bianco. Il club toscano vuole consegnare al nuovo allenatore una rosa profondamente rinnovata già dal ritiro di Morgex. Restano inoltre molto avanzati i contatti per Matteo Cocchi dell’Inter, mentre piace anche il centrocampista sloveno Luka Topalovic. In uscita, invece, sono già state definite la cessione di Alexander Lind al Nordsjælland e l’addio ormai imminente di Michel Aebischer, destinato al Cagliari.

Infine, riflettori puntati sulla Juve Stabia. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il nuovo patron Alfredo Guerri ha definito il nuovo assetto societario con Enzo De Vito e Stefano Stefanelli alla guida dell’area tecnica, mentre la panchina sarà affidata a Pietro De Giorgio, pronto a firmare fino al 2028 dopo la risoluzione con il Potenza. Sul fronte della rosa restano centrali i rinnovi di Christian Pierobon, Andrea Giorgini e Lorenzo Carissoni, mentre Giuseppe Leone potrebbe partire direzione Pisa. Saluteranno invece il club Fabio Maistro e Marco Varnier, destinato al Sudtirol.