Corriere dello Sport: “Palermo, occhi sugli under: da Luvumbo a Corona, il mercato entra nel vivo”

Il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva e completa in vista della prossima stagione. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni sono attese le ufficialità dei primi acquisti già definiti. Hernani, Nahuel Estevez e Filippo Cassandro sono infatti operazioni già chiuse, mentre resta da attendere soltanto la decisione definitiva di Zito Luvumbo.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il Palermo ha già raggiunto un’intesa di massima con il Cagliari per l’esterno offensivo angolano, ma tutto dipenderà dalle ultime riflessioni del calciatore, chiamato a sciogliere le riserve sul trasferimento in rosanero.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, conclusi gli affari già impostati, il club dovrà concentrarsi sulle operazioni riguardanti gli under. Il Palermo è infatti vicino al limite massimo dei 18 calciatori over consentiti in rosa e, di conseguenza, le prossime mosse saranno indirizzate soprattutto verso profili giovani.

Tra gli obiettivi figura il rinforzo della corsia sinistra, dove serve un’alternativa ad Augello. Matteo Cocchi sembra ormai destinato ad altre soluzioni, mentre Stefano Di Mario continua a piacere alla dirigenza rosanero. Tuttavia, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le richieste economiche della Virtus Entella vengono considerate troppo elevate e il Palermo starebbe valutando piste differenti.

Sull’asse con il club ligure resta invece aperta la trattativa per il trasferimento in prestito di Giacomo Corona, che all’Entella potrebbe trovare maggiore continuità. Sul fronte delle uscite si registra anche l’interesse per Sebastiano Desplanches, seguito in Inghilterra dal Norwich, in Scozia dai Rangers e, in Italia, dalla Salernitana.